В Калининграде из-за вспышек инфекций в общепите пострадали около 100 человек

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В 2024 году в Калининградской области зафиксировано уже три вспышки заболеваний, связанных с предприятиями общественного питания. Пострадало чуть менее 100 человек, более половины из них были госпитализированы, рассказала в интервью «Новому Калининграду» главный государственный санитарный врач региона Елена Бабура.

«В одном случае это была вспышка норовируса — индивидуальный предприниматель кормила строителей двухъярусного моста. В двух случаях сальмонеллеза — это кафе „Якитория“ и ИП, который занимался доставкой готового „здорового питания“ под брендом „Мюсли-39“», — рассказала главный санитарный врач. По её словам, такое произошло «впервые за много лет». «Число вспышек, которые связаны с предприятиями общепита, у нас такое же, как и в среднем по России», — добавила Елена Бабура.

Она также рассказала, что в настоящее время в России действует уведомительный порядок работы предприятий общепита — Роспотребнадзор больше не выдает кафе и ресторанам разрешений, проводит плановые проверки, согласованные с прокуратурой. Кроме того, законодатели существенно смягчили требования к предприятиям общественного питания — например, исчезло требование найма отдельного персонала для уборки туалета: убирать санузел могут те, кто готовит еду или работает официантом.

«Законодатель, опять же, очень жестко сейчас ограничил и основания для внепланового контроля. Если вы пожаловались в нашу Службу на тараканов [в кафе], то предприятию выдаётся предостережение о недопустимости нарушения санитарных требований. Получив этот документ, законопослушный предприниматель должен провести внеплановую дезинфекцию», — отметила она. При этом докладывать Роспотребнадзору о проведенных мероприятиях предприниматель теперь не обязан.

Полностью интервью «Нового Калининграда» с главным санитарным врачом области читайте в понедельник.

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