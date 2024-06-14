В скверах Калининграда стали устанавливать ограничители, мешающие скользить скейтерам (фото)

В скверах Калининграда стали устанавливать ограничители, мешающие скользить скейтерам (фото)
Фото: предоставлено пресс-службой администрации Калининграда
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В Калининградских скверах начали устанавливать ограничители на поверхностях, которые могут использовать скейтеры для выполнения своих трюков. Об этом в пятницу, 14 июня, журналистам рассказал председатель комитета городского хозяйства горадминистрации Вадим Борисов.

«В настоящий момент можно наблюдать отсутствие деревянных скамеек возле недавно открытого фонтана „Балтика“. Мы вынуждены были их демонтировать, поскольку их просто с мясом выломали, — сообщил Борисов. — Сейчас производится укрепление рамы и установку мы ожидаем через полторы недели обратно».

По словам Борисова, повреждения, причиненные спортсменами, были и на скамейках в сквере у «Дома искусств»: «После этого и было принято решение крепить на деревянные поверхности специальные ограничители, которые не позволяют выполнять акробатические этюды в местах, для этого не предназначенных».

Глава администрации Калининграде Елена Дятлова сообщила, что идея об установке ограничителей принадлежит Вадиму Борисову, предложившему использовать опыт других регионов России.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Калининграда

«В Казани, по-моему, увидел. Теперь мы такое везде будем устанавливать. Сейчас мы заказали партию ограничителей для деревянных лавок во вновь открытых скверах. Пойдем по мере свежести. Затем перейдем на гранитные поверхности. На примере фонтана „Балтика“ могу сказать, что гранитные поверхности тоже страдают от наших спортсменов», — заключил чиновник.


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