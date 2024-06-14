Горвласти рассказали, куда жаловаться на самокатчиков-нарушителей

Все новости по теме: Транспортные проблемы

Власти Калининграда рассказали, куда следует жаловаться на электросамокатчиков, нарушающих правила и создающих угрозу прохожим. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«В Телеграм появился единый бот @Samokat_ru_bot, через который можно оставлять жалобы на прокатные самокаты. В том числе он работает в Калининграде с фирмами Urent и Whoosh. Чтобы сигнализировать о нарушении к сообщению требуется прикрепить фото или видеодоказательства (желательно чтобы был виден номер самоката), а также сообщить время и место, где оно зафиксировано», — говорится в сообщении мэрии.

Как уточняют горвласти, к нарушениям относятся опасное вождение, езда вдвоём или втроём, в том числе с ребёнком, движение по дороге среди автомобилей, неаккуратная парковка, порча самоката или проезд пешеходного перехода на самокате. Также отмечается, что на сегодня штрафы в отношении самокатчиков-нарушителей достигают 150 тысяч рублей.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter