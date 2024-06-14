Горвласти рассказали, куда жаловаться на самокатчиков-нарушителей

Власти Калининграда рассказали, куда следует жаловаться на электросамокатчиков, нарушающих правила и создающих угрозу прохожим. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«В Телеграм появился единый бот @Samokat_ru_bot, через который можно оставлять жалобы на прокатные самокаты. В том числе он работает в Калининграде с фирмами Urent и Whoosh. Чтобы сигнализировать о нарушении к сообщению требуется прикрепить фото или видеодоказательства (желательно чтобы был виден номер самоката), а также сообщить время и место, где оно зафиксировано», — говорится в сообщении мэрии.

Как уточняют горвласти, к нарушениям относятся опасное вождение, езда вдвоём или втроём, в том числе с ребёнком, движение по дороге среди автомобилей, неаккуратная парковка, порча самоката или проезд пешеходного перехода на самокате. Также отмечается, что на сегодня штрафы в отношении самокатчиков-нарушителей достигают 150 тысяч рублей.