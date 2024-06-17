Задержан экс-чиновник Минсельхоза, числившийся в розыске за мошенничество на 2 млрд

В Московской области задержан и заключен под стражу экс-начальник одного из департаментов Минсельхоза РФ по обвинению в крупном мошенничестве со средствами «Россельхозбанка» и «Росагролизинга». Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Бывшего начальника департамента административной работы Минсельхоза РФ Олега Донских, который находился в розыске 12 лет, задержали сотрудники ФСБ России в Истринском районе Московской области. Установлено, что в 2007 и 2008 годах чиновник и его сообщники через подконтрольные юрлица похитили выданные АО «Россельхозбанк» кредиты, а также присвоили средства, полученные от АО «Росагролизинг» для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Общий ущерб превысил 2 млрд рублей.

Соучастники Донских — предприниматели из Липецкой области — были задержаны и в 2017 году осуждены на сроки 9 и 11,5 лет. Самому чиновнику удалось скрыться от следствия. Ему было заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.