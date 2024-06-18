В Калининградскую область завезли 38 тонн заражённых нектаринов

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора задержали на фитосанитарном посту, расположенном на складе временного хранения «Сириус», две партии нектаринов, заражённых средиземноморской плодовой мухой. Объём партий составил 38 тонн, сообщили в пресс-службе ведомства.



Товар прибыл из Турции. Наличие в партиях карантинного объекта подтвердили исследования, проведённые специалистами Калининградского филиала ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных».

«В целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации выпуск нектаринов запрещён. В текущем году это третий случай обнаружения средиземноморской плодовой мухи в партиях турецких нектаринов», — сообщили в Россельхознадзоре.

Средиземноморская плодовая муха относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов вредителей. Она повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений. Личинки, питаясь плодами, вызывают их преждевременное опадение. Повреждение кожуры мухой при яйцекладке вызывает развитие плесени и гниение плодов.