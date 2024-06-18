В Калининградскую область завезли 38 тонн заражённых нектаринов

В Калининградскую область завезли 38 тонн заражённых нектаринов
Фото: Telegram-канал Управления Россельхознадзора по Калининградской области
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Сотрудники регионального управления Россельхознадзора задержали на фитосанитарном посту, расположенном на складе временного хранения «Сириус», две партии нектаринов, заражённых средиземноморской плодовой мухой. Объём партий составил 38 тонн, сообщили в пресс-службе ведомства.

Товар прибыл из Турции. Наличие в партиях карантинного объекта подтвердили исследования, проведённые специалистами Калининградского филиала ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных».

«В целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации выпуск нектаринов запрещён. В текущем году это третий случай обнаружения средиземноморской плодовой мухи в партиях турецких нектаринов», — сообщили в Россельхознадзоре.

Средиземноморская плодовая муха относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов вредителей. Она повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений. Личинки, питаясь плодами, вызывают их преждевременное опадение. Повреждение кожуры мухой при яйцекладке вызывает развитие плесени и гниение плодов.

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