На AmberForum-2024 планируют показать 3D-модель янтарной чаши 17 века

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На выставочной площадке VII Международного экономического форума янтарной отрасли посетителям планируют продемонстрировать воссозданное с помощью искусственного интеллекта трёхмерное изображение старинной чаши «Наутилус» 1654 года и других утерянных во время Второй мировой войны изделий. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского янтарного комбината.

Чаша «Наутилус» и другие старинные изделия из янтаря «были экспонатами Художественного собрания Кёнигсбергского замка. Во время Второй мировой войны предметы были утеряны, но их изображение сохранилось на чёрно-белых фотографиях Мии Брахерт. Благодаря им сотрудники Калининградского областного музея янтаря с помощью нейросети смогли создать 3D-модели утерянных шедевров», — уточнили в пресс-службе.

Наряду с воссозданными искусственным интеллектом артефактами посетители форума смогут познакомиться и с последними достижениями в области обработки янтаря. Кроме того, на одном из стендов с помощью микроскопов холдинга «Швабе» посетители смогут рассмотреть мельчайшие детали инклюзов — янтаря с включениями древней флоры и фауны.

«В этом году Янтарный комбинат впервые создал линейку одежды, в которой не только крупные элементы камня, но и янтарная пудра нанесены и закреплены непосредственно на ткани. На форуме мы представим эту коллекцию», — добавила заместитель гендиректора по ювелирному производству и коммерческой деятельности комбината Майя Скворцова.

VII Международный экономический форум янтарной отрасли AmberForum 2024 (6+) пройдет с 27 по 30 июня 2024 года. Организатором форума выступает Калининградский янтарный комбинат при поддержке Госкорпорации Ростех.

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