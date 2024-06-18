Для строительства коллектора к детскому центру в Филино вырубают 2329 деревьев

Для строительства канализационного коллектора от круглогодичного детского спортивно-оздоровительного центра в Филинской бухте до камеры гашения в Пионерском начали вырубать деревья. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе «Водоканала».



Порубочный билет на 2329 деревьев выдан организации 10 июня и действует в течение пяти лет. Вырубка запланирована на 23 земельных участках в границах Светлогорского городского округа. Уничтожению подлежат берёзы, ивы, тополя, алыча и другие породы деревьев. Компенсационная стоимость озеленения не взимается. Посадка деревьев взамен вырубленных должна быть осуществлена до 10 июня 2029 года. На момент публикации материала проект компенсационного озеленения не был опубликован на сайте администрации Светлогорского городского округа.

Контракт на строительство коллектора стоимостью порядка 1,6 млн рублей «Водоканал» заключил с ООО «Европейская столица» из Санкт-Петербурга в июне 2023 года. Как сообщалось в анонсе закупки, 845 млн рублей планировали потратить в 2023 году, 830 млн — в 2024-м. В настоящее время работы выполнены на 429 тыс. рублей. Согласно контракту, строительство должно быть завершено до конца 2024 года.

Как сообщалось ранее, на строительство коллектора на побережье власти планировали потратить федеральный инфраструктурный кредит, одобренный Калининградской области в 2021 году.

В 2020 году был заключён контракт стоимостью 25 млн рублей на проектирование коллектора. Согласно технической документации, работы должны включать реконструкцию канализационных насосных станций в Светлогорске и Отрадном, возведение семи новых насосных станций и строительство разгрузочного коллектора от Пионерского до Филинской бухты общей длиной 19,6 км.

В декабре 2022 года полностью строительство нового коллектора на побережье оценивалось в 3,7 млрд рублей.