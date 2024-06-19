«Вычисляем негодяев»: вандалы сломали новые качели в Рыбной деревне (фото)

«Вычисляем негодяев»: вандалы сломали новые качели в Рыбной деревне (фото)
Фото: пресс-служба мэрии Калининграда
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В Калининграде на Рыбной деревне вандалы сломали новые качели, установленные на набережной в рамках туркода. О погроме во вторник, 18 июня, сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Толщина стальной трубы и пластин = 3 мм; нагрузка на каждый подшипник ≥ 500 кг. Можно ли сломать такие качели? — поинтересовались горвласти у жителей и тут же ответили на свой вопрос. — Ответ: если очень постараться, то для калининградских вандалов нет неразрешимых задач».

Сейчас, как продолжила пресс-служба «негодяев вычисляют» с помощью коллег из «Безопасного города», далее будет выполнен ремонт.

Отметим, что новые качели с навесами на улице Октябрьской появились в рамках проекта по созданию туристического кода. Их (всего три объекта) установила компания «Гудвилл», согласившаяся выполнить эти работы за 4 891 000 рублей.

В марте этого года, судя по порталу Госзакупок, подрядчик был оштрафован на 250 419 рублей за «ненадлежащее исполнение обязательств».

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