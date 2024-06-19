В Заостровье общественники отреставрировали «морскую» советскую мозаику (фото)

В поселке Заостровье Зеленоградского района общественники из инициативной группы «Наследие стен» отреставрировали «морское» советское мозаичное панно конца 1970-х годов. Об этом они рассказали в своем телеграм-канале. Параллельно с этими работами проходил первый в регионе мастер-класс по реставрации мозаики под руководством профессионального реставратора, члена секции художников-монументалистов Московского союза художников, организатора мастерской «Творческий Цех», художника-мозаичиста Богдана Лавриненко.



«Изначально мы планировали мастер-класс проводить немного иначе — на имеющемся в фондах проекта небольшом куске панно показать разные виды реставрации, — рассказывают организаторы. — Но весной этого года в посёлке Заостровье была обнаружена советская мозаика, долгие годы закрытая фасадом. И мы попробовали провести более практичные действия».

Общественники пояснили, что открытую во время ремонта мозаику собственники здания, приспосабливаемого под магазин, не планировали сохранять, однако их удалось убедить в значимости объекта.

Фото: группа Наследие стен

Всего в процессе приняли участие более 30 человек. На третий день работ к нему присоединились учащиеся Детской школы искусств им. С.С. Прокофьева и зафиксировали процесс на своих зарисовках, организовав пленэр рядом с мозаикой.

«В рекордные три дня мы провели масштабные действия: производили грубую очистку поверхности от остатков цементного раствора, расшивку швов, собирали и чистили все возможные тессеры, необходимые для восстановления утраченных участков, удаляли инородные включения, подготавливали посадочные гнезда для утраченных тессеров мозаики, заполняли швы и различные отверстия-дефекты специальным ремонтным тиксотропным составом, восполняли утраты мозаичного набора и затирали швы», — заключили организаторы работ по восстановлению.