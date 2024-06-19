МГУ, «Бауманка» и МФТИ возглавили ТОП-100 российских вузов по версии RAEX

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана и Московский физико-технический институт возглавили тринадцатый ежегодный рейтинг лучших вузов России RAEX-100, сообщает рейтинговое агентство «РАЭКС-Аналитика».



В 2024 году в список лучших вошли университеты из 29 регионов России. «В топе рейтинга произошли заметные изменения — так, в двадцатке сильнейших только восемь участников сохранили свои позиции», — отметили в агентстве.

В первую пятёрку также вошли Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Лучшими вузами за пределами двух столиц стали Национальный исследовательский Томский политехнический университет (9-е место) и Уральский федеральный университет (11-е место).

Балтийский федеральный университет им. И. Канта улучшил свои позиции в рейтинге, поднявшись за год с 69 на 62 место. КГТУ в рейтинге ТОП-100 не представлен.

Как отмечает агентство, при подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 130 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.