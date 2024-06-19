У калининградского Музея искусств установили фрагмент опоры Зелёного моста

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Фото: Калининградский музей изобразительных искусств

У входа в Музей искусств в Калининграде установили фрагмент опоры кёнигсбергского Зелёного моста. Об этом сообщает телеграм-канал учреждения культуры.

В посте отмечается, что мост соединял остров Кнайпхоф с Ближним Фортштадтом. Во время войны он уцелел и использовался по прямому назначению до 1969 года. Во время строительства эстакадного моста мост пришлось демонтировать.

«Нередко площадка Зелёного моста служила местом для собраний купцов, на что недвусмысленно намекали атрибуты античного бога, покровителя торговли Меркурия, украшавшие кованые перила — волшебный жезл кадуцей и крылатый шлем над ним. Роскошно декорированные проездные арки с картушем в виде восходящего солнца над парусным кораблем подчеркивали торговое реноме Кёнигсберга, входившего наряду с другими средневековыми городами Европы в Ганзейский союз», — пояснил методист Музея искусств Эдуард Иванков.

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