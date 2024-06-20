Роспотребнадзор вынес предостережение театру эстрады из-за оплаты парковки

Калининградское управление Роспотребнадзора вынесло предостережение театру эстрады «Янтарь-холл» в Светлогорске из-за наличия только одного способа оплаты парковки. Информация об этом размещена в телеграм-канале надзорного органа в четверг, 20 июня.

Отмечается, что на парковку пожаловался житель региона в социальных сетях. Как сообщает Роспотребнадзор, оплата парковки у светлогорского «Янтарь-холла» осуществлялась только безналичным бесконтактным способом при выезде. Приём банкнот не предусмотрели. По мнению надзорного органа, руководство театра эстрады нарушило закон «О защите прав потребителей», где говорится, что каждый имеет право выбирать удобный ему способ оплаты оказанных услуг.

«Управление в рамках полномочий приняло профилактические меры. В адрес ГБУК КО «Театр эстрады „Янтарь-холл“ направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — сообщает о решении калининградский Роспотребнадзор.