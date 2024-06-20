Названы пять наиболее высокооплачиваемых профессий в калининградской медицине

Центр занятости составил топ-5 высокооплачиваемых профессий в сфере здравоохранения Калининградской области. Возглавил рейтинг врач-терапевт, сообщает пресс-служба центра.

Самый высокий уровень оплаты труда предлагает Городская больница №3: врачу общей практики и терапевту готовы платить до 162,5 тыс. рублей. При этом работодатель готов компенсировать съем жилья, субсидировать ипотеку, помочь с переездом в регион и осуществить выплату подъемных при условии, что соискатель впервые трудоустраивается в государственные медицинские организации области.

Багратионовская Центральная больница приглашает участкового врача-педиатра и терапевта на заработную плату в размере от 108,3 до 160,4 тыс. рублей. При этом больница участвует в программе «Земский доктор», предлагает жилищный сертификат, подъёмные при первом трудоустройстве, а также компенсацию съема жилья первые 6 месяцев после трудоустройства.

Советская Центральная городская больница готова принять на работу врача-неонатолога, которому готовы платить зарплату от 48,5 до 118,5 тыс. рублей. Так как больница государственная, то также готова выплатить подъемные при первом трудоустройстве, а также частично компенсировать аренду жилья.

Как отмечает Центр занятости, в 2024 году средняя заработная плата медработника составляет почти 48 тыс. рублей. При этом работодатели обещают хороший соцпакет и широкую систему премирований и денежных поощрений.

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