Жители Полесского района пожаловались на предприятие, залившее поля навозом в жару (фото)

Жители поселка Богатово Полесского района пожаловались на резкий навозный запах со стороны полей, на которых работает техника агропромышленного холдинга «Залесье». По словам одного из жителей, навозная жижа из больших цистерн выливается в непосредственной близости от жилых домов, из-за чего «выйти на улицу невозможно». Причем, происходит это преимущественно по ночам.



Поначалу представители агрохолдинга, в который обратился «Новый Калининград», заявили, что «все процедуры, связанные с внесением органики в поля, происходят в холодное время суток для минимизации запаха».

«В районе поселка Богатово есть факты внесения удобрения, но, возможно, это мелкие хозяйства. С нашей стороны поля уже засеяны, и мы не можем туда ничего внести. Нужно перепроверять и уточнять», — пояснили в пресс-службе предприятия.

Фото предоставлено очевидцем

После того, как сотрудники пресс-службы изучили фото и видео с места, они подтвердили, что на полях работает техника «Залесья».

«Это поля, которые планируются к вводу для пашни в следующем году. Сейчас они удобряются не химическими, а органическими удобрениями. Все объемы по новому законодательству проходят обязательную процедуру оценки Россельхознадзора. Такие случаи минимальны на некоторых полях, так как основные объемы вносят в холодное время суток, когда нет жары».

На предприятии пообещали скорректировать планы по внесению удобрений там, где рядом расположены населенные пункты, «чтобы таких обращений не было».