Росприроднадзор вынес предостережение глэмпингу на пляже в Янтарном

Росприроднадзор вынес предостережение глэмпингу на пляже в Янтарном
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
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Межрегиональное управление Росприроднадзора вынесло предостережение глэмпингу «Море рядом» в Янтарном из-за забора. Такой ответ дало ведомство на основании жалобы, поступившей от жителя посёлка. Документ имеется в распоряжении «Нового Калининграда».

По мнению обратившегося, глэмпинг «незаконно захватил часть общественного пляжа, самовольно установив забор и перекрыв проход по пляжу». С такой же формулировкой житель Янтарного обратился и в Росприроднадзор. По результатам организованной проверки надзорный орган подтвердил факты, излагаемые в обращении. 

«Арендатору земельного участка объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований <...> с предложением принять меры по обеспечению соблюдения требований Водного кодекса Российской федерации», — говорится в ответе управления Росприроднадзора.

В администрации глэмпинга рассказали «Новому Калининграду», что пока не получали предостережений от надзорных органов. «В прошлом году администрация и Росприроднадзор по жалобам работали, и у них вопросов никаких к нам не было: всё у нас законно, всё у нас легитимно. Если сейчас какая-то новая жалоба, то будем отрабатывать её и смотреть, что там. Мы проход к морю не преграждаем», — заявил представитель комплекса.

«Новый Калининград» отправил информационный запрос властям Янтарного городского округа с вопросами, когда территорию пляжа отдали под глэмпинг и на основании каких процедур, а также есть ли у гостевого комплекса право на установку забора.

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