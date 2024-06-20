Калининград попал в число регионов, где отмечен рост подростковой преступности

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В Калининградской области отмечен рост подростковой преступности. Это выяснилось в ходе совещания замглавы СКР Елены Леоненко с руководителями следственных управлений СЗФО. На встрече в Калининграде обсуждались результаты работы по рассмотрению сообщений и расследованию уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении них. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Леоненко отметила сохраняющуюся на протяжении уже длительного времени тенденцию к снижению подростковой преступности в целом по стране. Однако в ряде регионов, в том числе в Калининградской и Архангельской областях, фиксируется рост количества направленных в суд уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Аналогичная ситуация складывается и с преступлениями, совершенными в отношении несовершеннолетних: в СЗФО отмечается незначительный спад возбужденных уголовных дел такой категории, однако в Калининградской и Архангельской областях налицо рост их числа.

В качестве приоритетной задачи Леоненко назвала защиту жилищных прав детей-сирот. Также необходимо уделять особое внимание фактам гибели детей на водоемах, в результате пожаров, падения из окон, нападения на них бродячих собак. Кроме того, важно обеспечить безопасность детей в местах их организованного отдыха.

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