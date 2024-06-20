ФКР анонсировал капремонт живописного дома на Мельничном пруду Правдинска (фото)

В Правдинске намерены капитально отремонтировать один из самых живописных домов города. Как сообщила пресс-служба регионального Фонда капремонта, речь о многоподъездном доме, который находится на пересечении улицы Калининградской со Столярным переулком (дом № 3/8, 5, 7, 9, 11).



«Это первое здание, которое встречает гостей и жителей города Правдинска, — пояснили в пресс-службе ФКР. — Дом находится в очень живописном месте: с одной стороны — Мельничный пруд с большим количеством зелени, с другой открывается вид на Фридландскую кирху 1313 года основания. Совсем рядом Парк 50-летия Победы и Городской парк».

Ремонтировать собираются практически всё: крышу, фасад, фундамент, а в подъезде № 3, где ранее отремонтировали крышу, ещё и подвал.

Фото: пресс-служба Фонда капремонта Калининградской области

«На здании много проводов, будет также произведена комплексная работа с провайдерами, — добавили в пресс-службе. — Так как здание XX века, будем делать много усилений. В доме сохранилась историческая стена из бутового камня, которая, скорее всего, была частью оборонительного сооружения 13-16 веков. Дома не раз перестраивались, а эта часть бутовой кладки стоит здесь уже несколько веков».

На исторической стене специалисты намерены «аккуратно снять старый слой штукатурки и выяснить, насколько высоко она сохранилась».

«Если стена будет переходить с бутового камня на кирпич, мы сохраним этот исторический переход», — заключили в фонде.