В Зеленоградске ищут вандалов, исписавших рекламой казино уличные тротуары

В Зеленоградске ищут вандалов, исписавших рекламой казино уличные тротуары
Фото: скриншот видеозаписи на странице администрации Зеленоградска «ВКонтакте»
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Власти Зеленоградского округа ищут вандалов, которые исписали уличные тротуары рекламой онлайн-казино. Информация о поиске размещена на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».

Аэрозольная краска, нанесённая по трафарету, появилась на улицах Саратовской, Расковой, Окружной, Железнодорожной, Балтийской, Герцена, Потёмкна, Ткаченко и Ленина. Акт вандализма зафиксировали камеры «Безопасного города» в ночь на 21 июня в 02:46.

«Администрация округа обращается к жителям и гостям города за помощью в поиске и установлении личности нарушителей для привлечения их к ответственности. Гарантируется конфиденциальность и вознаграждение за предоставленную информацию в размере 50 тысяч рублей. Телефон для обращений: оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы администрации: 8-800-200-36-75 (звонок бесплатный)», — сообщили власти Зеленоградского округа и заявили, что уже обратились в местное отделение полиции.

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