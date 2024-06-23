В Зеленоградске ищут вандалов, исписавших рекламой казино уличные тротуары

Власти Зеленоградского округа ищут вандалов, которые исписали уличные тротуары рекламой онлайн-казино. Информация о поиске размещена на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
Аэрозольная краска, нанесённая по трафарету, появилась на улицах Саратовской, Расковой, Окружной, Железнодорожной, Балтийской, Герцена, Потёмкна, Ткаченко и Ленина. Акт вандализма зафиксировали камеры «Безопасного города» в ночь на 21 июня в 02:46.
«Администрация округа обращается к жителям и гостям города за помощью в поиске и установлении личности нарушителей для привлечения их к ответственности. Гарантируется конфиденциальность и вознаграждение за предоставленную информацию в размере 50 тысяч рублей. Телефон для обращений: оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы администрации: