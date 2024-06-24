«Курс на июньскую жару»: в Калининграде на этой неделе ожидается плюс 28°C

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На этой неделе в Калининградской области ожидается возвращение летней жары. Как пишут эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в начале недели над севером и востоком Европы установится Азорский антициклон, высокое давление «заблокирует путь» прохладным воздушным массам, тем временем приземный слой воздуха в антициклоне начнёт интенсивно прогреваться под воздействием солнечного прогрева.

«Температурный фон уже со вторника начнёт сильно превышать климатических норму. Вместе с тем, в понедельник погода ещё будет находиться в рамках климатической нормы. Далее нас ждёт обилие жаркой, сухой и солнечной погоды», — пишут эксперты.

Во вторник днём в Калининграде и по области ожидается до +23...+26°С, на побережье и западе региона около +20...+24°С, переменная облачность и без осадков. В среду ожидается до +25...+28°C, на побережье и западе региона +22...+26°C, малооблачно и без осадков. В четверг-пятницу, предварительно, жаркая погода сохранится — дневные температуры смогут подняться до +28...+30°С.

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