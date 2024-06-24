Прокуратура внесла представление главе ФКР из-за срыва сроков капремонта в Светлом

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После вмешательства прокуратуры города Светлого инициировано проведение капитального ремонта двух многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура установила, что краткосрочным планом реализации региональной программы капремонта на 2023 год предусматривались работы по проектированию ремонта фасадов многоквартирных домов по ул. Центральной в г. Светлом и ул. Братской в пос. Черепаново. В отсутствие законных оснований срок выполнения работ был перенесен на более поздний период, а разработка проектной документации исключена из договора с подрядной организацией.

Прокурор города внес представление генеральному директору Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В результате Фондом был заключен договор с новым подрядчиком на разработку проектной документации и проведение капремонта указанных домов.

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