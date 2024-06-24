Роструд: врачи Зеленоградской ЦРБ работали без медосмотров

Роструд: врачи Зеленоградской ЦРБ работали без медосмотров
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Роструд вынес предписание Зеленоградской ЦРБ за отсутствие медицинских осмотров у персонала больницы. Соответствующее решение ведомства имеется в распоряжении редакции «Нового Калининграда». Ответ надзорного органа на обращение прислал сотрудник медучреждения, пожелавший остаться неизвестным.

По его словам, в медучреждении «на протяжении нескольких лет не проводились предварительные и периодические медицинские осмотры <...> работников в соответствии с нормами ст. 220 Трудового кодекса РФ».

С такой же формулировкой работник больницы обратился в Роструд. В документе Государственной инспекции труда отмечается, что некоторые факты, отражённые в письме, нашли своё подтверждение. Так, работникам надзорного органа не предоставили результаты медицинских осмотров сотрудников за 2023 и 2024 годы. При этом в письме отмечено, что каждое освидетельствование выдаётся в пяти экземплярах: работнику, его медкарте, работодателю, медорганизации и отделению Социального фонда России.

«В нарушение требований <...> статьи 220 Трудового кодекса РФ работодатель не обеспечил организацию проведения за счёт собственных средств обязательных периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров», — резюмировал Роструд и отметил, что вынес больнице предписание об устранении нарушений. В Зеленоградской ЦРБ заявили, что будут готовы прокомментировать ситуацию позже.

Редакция «Нового Калининграда» отправила информационный запрос в министерство здравоохранения Калининградской области с вопросами, как ведомство контролирует проведение медосмотров работников больниц региона и какие санкции последуют руководству Зеленоградской ЦРБ.

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