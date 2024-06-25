За минувшую неделю от укусов клещей пострадало не менее 280 жителей региона

За 25 неделю текущего года в медицинские организации Калининградской области обратились 280 человек, пострадавших от укусов клещей. 80 из них — дети, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.



«Со слов пострадавших, присасывание клеща произошло в 96 случаях — на частных придомовых территориях, в 42 случаях на садовых участках, в 93 случаях — в лесу, в 49 случаях — на прочих территориях. Зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) и 2 случая заболевания клещевым энцефалитом», — говорится в сообщении.

За минувшую неделю против клещевого энцефалита вакцинировано 211 человек, из них 59 детей. Экстренная профилактика против клещевого энцефалита (введение иммуноглобулина) выполнена 33 людям, из которых — 24 дети.

По состоянию на 24 июня акарицидные обработки территорий высокого риска заражения населения (скверы, парки, лесопарковые зоны, территории, зон массового отдыха, кладбищ) проведены на площади 4086,6045 гектаров.