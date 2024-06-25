За минувшую неделю от укусов клещей пострадало не менее 280 жителей региона

Все новости по теме: Безопасность

За 25 неделю текущего года в медицинские организации Калининградской области обратились 280 человек, пострадавших от укусов клещей. 80 из них — дети, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Со слов пострадавших, присасывание клеща произошло в 96 случаях — на частных придомовых территориях, в 42 случаях на садовых участках, в 93 случаях — в лесу, в 49 случаях — на прочих территориях. Зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) и 2 случая заболевания клещевым энцефалитом», — говорится в сообщении.

За минувшую неделю против клещевого энцефалита вакцинировано 211 человек, из них 59 детей. Экстренная профилактика против клещевого энцефалита (введение иммуноглобулина) выполнена 33 людям, из которых — 24 дети.

По состоянию на 24 июня акарицидные обработки территорий высокого риска заражения населения (скверы, парки, лесопарковые зоны, территории, зон массового отдыха, кладбищ) проведены на площади 4086,6045 гектаров.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter