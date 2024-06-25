В ФКР показали концепцию обновления панельного дома на Фрунзе (фото)

Иллюстрации: Telegram-канал Фонда капремонта Калининградской области

Фонд капитального ремонта Калининградской области показал концепцию обновления панельного дома на ул. Фрунзе, 73-75. К работам планируют приступить в августе, сообщили в ФКР.



«Мы оживим советскую типовую застройку ритмичной раскладкой крупноразмерных плит белого керамогранита и горизонтально ориентированными панелями с текстурой кортеновской стали. Акцентом на их фоне послужат ограждения балконов в густом сером цвете. Зона коммерции будет оформлена в грубой текстуре бетона и кортена», — говорится в сообщении.

«Минималистичное колористическое решение здания продиктовано его расположением — дом окружают исторические строения. Мы работаем в данном случае с заложенным изначально характером здания — это чёткий конструктивизм и функционализм конца 70-х — начала 80-х. Дадим ему новое прочтение в духе сегодняшнего дня, работая в простых лаконичных объёмах», — пояснила главный архитектор Фонда капремонта Наталья Пьянкова.