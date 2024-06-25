МЧС предупредило о пожарно-тактических учениях на строящейся 26-этажке на Гайдара

В среду, 26 июня, с 10:00 до 13:00 часов пройдут тренировочные пожарно-тактические учения на строящемся высотном здании 26-ти этажного жилого дома в Калининграде на Гайдара, 90. Об этом предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС.

В ходе учений будут отработаны вопросы взаимодействия подразделений МЧС по тушению крупных пожаров и различные способы подачи огнетушащих средств на верхние этажи. В частности, с помощью промежуточных емкостей и переносных мотопомп, с помощью установки тушения компрессионной пеной «Натиск», а также комбинированные способом, с использованием коленчатого автоподъемника.

«Здания высокой этажности сложны с точки зрения разведки и тушения пожаров, что требует особого подхода. При пожаре в таком здании возможны быстрое распространение огня и токсичных продуктов горения вверх внутри и снаружи здания, сложности с быстрой эвакуацией с самых высоких этажей из-за высокой температуры и задымления, проблемы с подачей высотной техники на спасение с верхних этажей, сложность и трудоемкость подачи средств тушения в верхние этажи здания», — пояснили необходимость проведения подобных тренировок в МЧС.