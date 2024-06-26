Строитель Дома Советов: это здание надо было приспособить под современные условия

Дом Советов можно было приспособить к современным условиям, а его снос — это ошибка. Такую мысль в ходе беседы с корреспондентом «Нового Калининграда» высказал депутат Заксобрания Калининградской области Валерий Макаров, являющийся основателем ЗАО «Холдинг-Калининградстройинвест».



«Там есть два момента. Здание бесхозным простояло больше 30 лет с 91-го года. Безусловно, ничего хорошего в этом нет, но и ничего страшного я в этом не нахожу. У здания была крыша, стояли окна и так далее. Контур был. Ну, могло что-то там ржавчиной покрыться, крыша могла протекать, но это ерунда все. Но есть и другой момент, который возник, когда у нас встал вопрос о достройке. Конечно, любое здание морально устаревает. Раньше были одни нормативы по вентиляции, пожарные нормы и так далее, а теперь другие. Но здание на Дмитрия Донского, 1, тоже ведь старое. А здание мэрии? Такого не бывает, чтобы здание невозможно было приспособить под современные условия. Да, что-то нужно переделать, но это технические вопросы. Я не вижу в этом проблем никаких», — заявил Макаров.

Отметим, что Валерий Макаров сам участвовал в строительстве Дома Советов с 1979 года. В ходе его возведения он сначала работал там прорабом, а к моменту остановки стройки был начальником строительно-монтажного управления № 4.

Напомним, что в ноябре прошлого года Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором Калининградской области, назвал споры вокруг судьбы Дома Советов символом «импотенции власти».

«Сначала не достроить здание, потом за 6 млн рублей продать кому-то, потом пытаться через суд их заставить все вернуть... Я честно полтора года искал инвесторов и понял, что никому это не нужно», — заявлял глава региона.

Демонтаж Дома Советов стартовал в мае 2023 года. Корпорация развития Калининградской области заключила контракт на выполнение работ с компанией «Техноресурс». Изначально по договору их должны были завершить до 22 июня 2024 года.