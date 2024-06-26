Строитель Дома Советов: это здание надо было приспособить под современные условия

Строитель Дома Советов: это здание надо было приспособить под современные условия
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Дом Советов

Дом Советов можно было приспособить к современным условиям, а его снос — это ошибка. Такую мысль в ходе беседы с корреспондентом «Нового Калининграда» высказал депутат Заксобрания Калининградской области Валерий Макаров, являющийся основателем ЗАО «Холдинг-Калининградстройинвест».

«Там есть два момента. Здание бесхозным простояло больше 30 лет с 91-го года. Безусловно, ничего хорошего в этом нет, но и ничего страшного я в этом не нахожу. У здания была крыша, стояли окна и так далее. Контур был. Ну, могло что-то там ржавчиной покрыться, крыша могла протекать, но это ерунда все. Но есть и другой момент, который возник, когда у нас встал вопрос о достройке. Конечно, любое здание морально устаревает. Раньше были одни нормативы по вентиляции, пожарные нормы и так далее, а теперь другие. Но здание на Дмитрия Донского, 1, тоже ведь старое. А здание мэрии? Такого не бывает, чтобы здание невозможно было приспособить под современные условия. Да, что-то нужно переделать, но это технические вопросы. Я не вижу в этом проблем никаких», — заявил Макаров.

Отметим, что Валерий Макаров сам участвовал в строительстве Дома Советов с 1979 года. В ходе его возведения он сначала работал там прорабом, а к моменту остановки стройки был начальником строительно-монтажного управления № 4.

Напомним, что в ноябре прошлого года Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором Калининградской области, назвал споры вокруг судьбы Дома Советов символом «импотенции власти».

«Сначала не достроить здание, потом за 6 млн рублей продать кому-то, потом пытаться через суд их заставить все вернуть... Я честно полтора года искал инвесторов и понял, что никому это не нужно», — заявлял глава региона.

Демонтаж Дома Советов стартовал в мае 2023 года. Корпорация развития Калининградской области заключила контракт на выполнение работ с компанией «Техноресурс». Изначально по договору их должны были завершить до 22 июня 2024 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter