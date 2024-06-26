В областной больнице провели высокотехнологичное лечение новым методом (фото)

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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Областной клинической больнице впервые провели высокотехнологичное лечение методом экстракорпоральной гемокоррекции. Об этом рассказал заместитель главврача ОКБ по анестезиологии и реаниматологии Илья Фомин.

Суть методики состоит в том, что очищенная кровь возвращается в кровяное русло и способствует выведению накопившихся вредных веществ из тканей организма.

«Новый аппарат позволяет обрабатывать плазму пациента без замещения чужеродной плазмой, что в свою очередь исключает риск трансфузионных осложнений, позволяет лечить в том числе тяжелые неврологические заболевания такие, как миастения и Гийена-Барре и другие. Также можно селективно удалять липопротеиды, протеиды и жирные кислоты различной плотности, лечить какие-либо наследственные проявления, регулировать высокий холестерин», — пояснил Илья Фомин.

Процедуру провели москвичке в возрасте 51 года, которая гостила в регионе у родственников. Врачи поставили ей диагноз — энцефалит Бикерстаффа — одно из неврологических заболеваний. Пациентку доставили в отделение анестезиологии и реанимации, где ей провели три процедуры на новом аппарате экстракорпоральной гемокоррекции протяженностью три часа каждая. Состояние женщины стабилизировалось. Сейчас лечение продолжено, пациентка пока остается в областной больнице.

Методы экстракорпоральной гемокоррекции применяются в комбинированной терапии при лечении сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, ишемической болезни сердца, цереброваскулярных состояний), неврологических (рассеянного склероза), а также ревматологических (ревматоидного артрита, аутоиммунного васкулита и других).

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