Гурьевские власти: ритуальные услуги на ВМК в Медведевке не оплачиваются дважды

В администрации Гурьевского муниципального округа считают, что платные ритуальные услуги, которые оказывает МАУ «Ритуал-Сервис» на военно-мемориальном комплексе в Медведевке не дублируют областную субсидию. Об этом «Новому Калининграду» сообщил и.о. главы администрации муниципального округа Артем Карапитян, отвечая на официальный запрос.



«Прейскурант цен МАУ „Ритуал-Сервис“, утвержденный постановлением администрации Гурьевского муниципального округа от 29.03.2022 года № 1577 прекратил свое действие, — заявил Карапитян. — По своему характеру и содержанию услуги и работы, выполняемые МАУ „Ритуал-Сервис“ согласно Прейскуранту цен, совсем не совпадают с выполняемыми за счет региональной субсидии работами на территории военно-мемориального кладбища».

Ранее «Новый Калининград» писал, что за последние семь лет в постановление о работе «Ритуал-Сервиса» и прикрепленный к нему прейскурант было внесено около десятка изменений, инициированных протестами прокуратуры и антимонопольной службой. В частности, постановление от 29 марта 2022 № 1577 содержало в себе прейскурант, урезанный до 18 услуг.

На данный момент, как пояснили в администрации, актуально постановление от 15.04.2024 года № 2417. Оно также включает прейскурант с 18 пунктами, в который входят практически те же самые услуги.

«В этом прейскуранте все то же самое, — уверяет зампред попечительского совета военно-мемориального комплекса генерал-майор в отставке Владимир Степанов. — Платные услуги не просто перепечатаны из старого постановления, а по некоторым пунктам даже выросла цена. Формирование газонного покрытия, покос травы, уборка и содержание территории и так далее — все эти услуги дублируют работы, которые должны выполняться за счет областной субсидии».

В администрации также сообщили, что ежегодно выделяемая на содержание ВМК в Медведевке региональная субсидия «используется полностью».

«Подрядчики на выполнение работ определяются по результатам проведения электронных аукционов, которые организует ГКУ КО „Центр торгов“ (г. Калининград)», — добавил Карапитян. Он же сообщил, что сэкономленные после проведения аукционов средства «направляются также на содержание и благоустройство муниципального военно-мемориального кладбища по аналогичной конкурсной процедуре».