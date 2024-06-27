В Светлогорске стартовал «Янтарный форум», в котором участвуют 9 стран мира (фото)

В четверг, 27 июня, в Светлогорске открылся VII Международный экономический форум янтарной отрасли AmberForum 2024. Форум посетят свыше 15 тысяч человек — ценители и переработчики «балтийского золота» из всех регионов России и стран дальнего и ближнего зарубежья: ОАЭ, Гонконга, Китая, Казахстана, Кубы, Азербайджана, Турции, Египта. Об этом сообщила пресс-служба «Янтарного комбината».

На AmberForum пройдут фестиваль янтарного искусства, модные показы одежды, конкурс камнерезного искусства, аттракцион по добыче янтаря, аукционы самородков, инклюзов и редких камней в форме капли. Впервые на площадке форума гости увидят 3D-модели утерянных во время войны старинных предметов Художественного собрания Кенигсбергского замка, среди которых — янтарная чаша «Наутилус» 1654 года. При этом в соответствии с тематикой форума «Гармония с временем» древний самоцвет предстанет как камень, способный меняться и трансформироваться под запросы любого поколения.

«Сегодня Калининградская область — это мировой центр добычи и переработки янтаря. России есть, что показать и чем удивить. В этом году перед форумом стоят определенные задачи, решение которых будет напрямую влиять на будущее янтарной отрасли. Мы приступаем к обсуждению первых подходов в разработке новой стратегии развития янтарной отрасли, которая должна появиться после 2025 года. Вместе с тем на деловых сессиях и на пленарном заседании будут обсуждаться актуальные вопросы сегодняшнего состояния отрасли: экспансия янтаря внутрь страны, развитие международного бизнес-партнерства, технологическая цифровизация, продвижение бренда», — сказал генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.

Фото: Мария Власенко / Новый Калининград и пресс-служба «Янтарного комбината»