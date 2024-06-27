Владелец самолёта: посадка судна в СНТ «Мечта» была плановой

Посадка легкомоторного самолёта в СНТ «Мечта» произвелась планово. Об этом свидетельствуют данные из объяснения эксплуатанта воздушного судна Леонида Бояринцева Западному межрегионального следственному управлению на транспорте СК России.

Из документа следует, что это легкомоторный самолёт-амфибия. В четверг, 26 июня, Бояринцев подал в систему ПИВП план полёта, который согласовали с ответственной службой в аэропорту «Храброво». В 16:00 воздушное судно с эксплуатантом и инструктором на борту вылетело для проверки работы двигателей и приземлилось спустя несколько минут на карьер в районе СНТ «Мечта» в Гурьевском районе.

«По техническим особенностям самолёта-амфибии „Корвет ЛУ“ судно после посадки приобретает большой крен на одно из крыльев, которое со стороны людям, далеким от авиации, кажется аварийным. Это абсолютно штатная ситуация. Повреждений самолёта нет», — подчеркнул Бояринцев. В 19:00 экипаж подал заявку на взлёт и покинул карьер в 20:45.