Калининградцам предлагают выбрать, какой маршрут автобуса пустить по Донского

Городские власти проводят опрос, чтобы решить, какой из маршрутов общественного транспорта удобнее направить по ул. Д. Донского, мимо Детской областной больницы. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии Калининграда.

«Есть предложение пустить через Детскую областную больницу один из действующих маршрутов общественного транспорта. В том районе у нас ходят автобусы №№ 5, 9, 14, 24, 32, 48. Какой из них предпочтительнее направить по Дм. Донского? Для того чтобы проголосовать и Ваш голос был учтён, нужно перейти по ссылке», — отмечается в сообщении горадминистрации.