СМИ: калининградские моряки спасли у берегов Норвегии немца на моторной лодке

Члены экипажа рыбопромыслового траулера «Куршская коса», вышедшего из порта Калининграда, спасли у берегов Норвегии немца, унесенного в открытый океан на моторной лодке. Об этом пишет «Лента.Ру» со ссылкой на телеграм-канал Shot.



«Ранним утром члены команды заметили в нейтральных водах рыбака на маленькой лодке, который отчаянно пытался привлечь к себе внимание и подавал сигналы SOS, — говорится в сообщении. — Капитан траулера Алексей Новиков изменил курс судна, связался с норвежской береговой охраной и направился на спасение иностранца. В результате мужчину с сильным переохлаждением и в состоянии шока подняли на борт „Куршской косы“».

Пострадавшим оказался гражданин ФРГ, который приехал в Норвегию на рыбалку. Спасенному оказали медицинскую помощь и вместе с его лодкой передали норвежскому спасательному судну. После этого «Куршская коса» отправилась дальше по своему маршруту в Северную Атлантику для добычи рыбы.

Отметим, что по данным сайта vesselfinder.com рыбопромысловый траулер «Куршская коса» покинул Калининград 24 июня, в настоящее время находится недалеко от Норвегии.