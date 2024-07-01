В Калининграде инвестор готовится к сносу пристройки к Дому пожарных (фото)

В Калининграде инвестор готовится к демонтажу части Дома пожарных, расположенного на перекрестке Московского проспекта и Литовского вала. Как сообщили «Новому Калининграду» представители компании «Сегмент-Регион» (в 2019 году компания арендовала здание на 12 лет), на начало июля подрядчики занимаются устройством канализации под полами первого этажа и временным энергоснабжением строительной площадки, а также бетонированием фундаментной плиты и подготовкой к демонтажу здания литеры Б.



Слайд предоставлен инвестором

«На месте литеры Б будет новое строительство, пятиэтажный корпус, — пояснила представитель инвестора Анна Синицына. — Сносить мы собираемся только советскую пристройку. Немецкую часть здания, которая выходит фасадом на Литовский вал, подрядчик трогать не будет».

Напомним, что в апреле этого года инвестор приступил к работам по реконструкции. Ранее в Корпорации развития Калининградской области уточняли, что проект реконструкции здания остался прежним.

Фото: Яндекс.Карты

В октябре 2023 года глава Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев сообщил, что работы по реконструкции «Дома пожарных» на Литовском валу в Калининграде пока идут по графику: «В нашем плане, что 2024-2025 годы — это, соответственно, активная фаза стройки и уже ввод в эксплуатацию этого объекта».

Крышу на «Доме пожарных» начали разбирать в октябре 2023 года. Разрешение на реконструкцию здания инвестор получил в марте этого года, оно действует до 14 февраля 2026 года.

Фото предоставлены инвестором

Проект был одобрен областным градостроительным советом в августе 2021 года. В соответствии с ним часть помещений здания займут «лофт-офисы», первые этажи отдадут под торговлю и общепит. Для прохода пешеходов вдоль Московского проспекта архитекторы спроектировали галерею.