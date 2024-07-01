Каждый десятый участник программы репатриации выбрал для переезда Калининград

10% репатриантов, которым с начала года согласовали переезд в Россию в рамках новой программы переселения соотечественников, выбрали Калининград. Об этом «Новому Калининграду» сообщила руководитель пресс-службы регионального УМВД Юлия Хрисанова.

По данным МВД РФ, по новой программе репатриации, запущенной в этом году по Указу Владимира Путина, согласовано переселение в Россию 413 соотечественникам. «Их обращения были приняты в работу в российских загранучреждениях: посольствах и консульствах. Причем в большинстве своем — на территории недружественных стран», — отмечается в сообщении на сайте министерства.

Как уточнила Хрисанова, в Калининградскую область от общего объема переселенцев переедут 43 человека.