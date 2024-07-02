В Калининградской области зафиксированы рекордные дожди и редкое явление

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1 июля в Калининградской области были зафиксированы рекордные ночные дожди и опасные метеорологические явления. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В ночные и утренние часы в зоне неустойчивости перед холодным фронтом сформировались две мощные конвективные системы, которые прошли с интенсивными осадками через юг, центр и север области (Правдинский, Черняховский, Неманский районы). На метеостанции Железнодорожного зафиксировано опасное явление — выпадение 50 мм менее чем за 12 часов (54% от Калининградской месячной нормы), в Советске и Черняховске 44 и 42 мм за 24 часа соответственно — побиты суточные рекорды по количеству выпавших осадков», — говорится в сообщении.

В Советске наблюдался ливневый паводок. Днём ранее вблизи южной окраины Калининграда сформировалось редкое явление — гастнадо.«Это небольшой вихрь, формирующийся как завихрение в той части грозового облака, где происходит отток воздуха. Он не связан с каким-либо вращением основания облака и по сути, не является торнадо», — пояснили синоптики.

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