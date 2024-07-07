На ферму под Зеленоградском завезли овец-панд (фото)

На ферму под Зеленоградском завезли овец-панд (фото)
Фото: администрация Зеленоградского муниципального округа
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В фермерское хозяйство «Муромское» по Зеленоградском завезли овец-панд. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

В релизе отмечается, что это новая для Калининградской области порода Кэрри Хилл. Своё название она получила от одноимённого поселения в английском графстве Монтгомери. Представители этих животных — длиннотощехвостые овцы мясо-шерстного направления.

«Создание породы относится к 1809 году. Порода хорошо приспособлена к климату с большими перепадами температуры. На мордочке и ногах у овец отчетливые черно-белые пятна, это делает их схожими с выращиваемыми в хозяйстве телятами галловейской породы», — отмечает зеленоградская администрация особенность особей.

На ферму привезли две четырёхмесячные ярки и годовалого барана из посёлка Мурома в Белгородской области. В течение месяца животные будут на карантине, их состояние проконтролируют сотрудники зеленоградской ветеринарной станции. После этого, как сообщают власти муниципалитета, жители и гости округа смогут увидеть овец-панд вживую.

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