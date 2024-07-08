В РПЦ назвали возрастную группу женщин, наиболее часто делающих аборты

В РПЦ считают, что наиболее часто делают аборты женщины 30–39 лет . Об этом заявил «Ведомостям» иерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи Русской православной церкви Федор Лукьянов.

Он отметил, что это — самая многочисленная группа, способная родить второго и третьего ребенка. Однако они же чаще всего делают аборт. Между тем искусственное прерывание беременности «подрывает демографическую безопасность» государства, уверен клирик.

В свою очередь заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Плеханова Елена Егорова отметила, что женщин возраста 30–39 лет в России в принципе больше, чем 20- 29-летних, именно поэтому они сейчас чаще попадают в статистику.