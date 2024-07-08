В конкурсе проектов дизайн-кода региона победила команда из Москвы (фото)

Команда Института бизнеса и дизайна из Москвы одержала победу в конкурсе образовательного трека, который прошёл в рамках Х международной биеннале «Балтийский дизайн 2024». Студенты столичного вуза, работавшие под руководством калининградского архитектора Ивана Болтулениса и члена Союза Дизайнеров Марии Дружининой, представили проект «Калининградская область привилегий».



Авторы проекта представили дизайн-код региона, основной для разработки которого послужила идея «Калининградская область — область привилегий, доступных каждому». Студенты предложили использовать при разработке дизайн-кода утверждённый в регионе в прошлом году брендбук, но расширить его за счёт идеи привилегий, своеобразной геральдики территорий, а также новых паттернов, символизирующих королевский горностай. В качестве активностей для туристов команда предложила разработать квест по разным локациям региона.

В образовательном треке участвовало шесть команд из четырёх российских вузов — СПбГУ, Института бизнеса и дизайна, Российского государственного университета им. Косыгина, БФУ им. И. Канта. В течение недели студенты работали над проектами по разработке дизайн-кода Калининградской области.

«Сегодня дизайн стал пониматься как зеркало науки, культуры и экономики, а в стране невероятно востребованы специалисты в области промышленного и продуктового дизайна. Понимание тенденций — это главное, что дают подобные форумы», — отметила директор Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта Анна Сивкова.



Иллюстрации: презентация команды Института бизнеса и дизайна (Москва)