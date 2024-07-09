В регионе назвали топ-5 востребованных профессий с высокой зарплатой

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Центр занятости Калининградской области назвал топ-5 самых востребованных профессий с высокой зарплатой в регионе. Его возглавил электрогазосварщик. Максимальный уровень заработной платы по этой вакансии достигает 201 тыс. рублей, сообщила пресс-служба учреждения.

На втором месте расположился водитель автобуса. Сейчас работодатели осуществляют набор 120 таких специалистов, предлагая заработную плату до 110 тыс. рублей.

Также работодатели ищут более 100 врачей-терапевтов. При этом простому терапевту обещают зарплату до 160 тыс. рублей, а участковому — до 181 тыс. рублей.

Еще одной востребованной в регионе вакансией остаётся бухгалтер. На портале «Работа России» размещено более 80 объявлений с максимальной зарплатой в размере 91 тыс. рублей.

Замыкает пятерку лидеров вакансия тракториста. Работодатели региона хотят найти 67 таких специалистов на заработную плату до 85 тыс. рублей.

На данный момент на портале «Работа России» размещено более 14 тыс. вакантных рабочих мест. Выраженную потребность в работниках испытывают в сферах торговли, здравоохранении, образовании и на обрабатывающих производствах.

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