Погода в Калининграде 10 июля

Погода в Калининграде 10 июля
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Днем в среду, 10 июля, в Калининградской области ожидается солнечная и жаркая погода без осадков (вероятность осадков, по данным Гидрометцентра РФ, 0%). Максимальная температура воздуха днем, по сообщениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составит +30-31°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-восточный, около 5 метров в секунду. Атмосферное давление — 766 мм ртутного столба.

По данным указанных порталов, на побережье в среду днём будет практически так же жарко, как в центре и на востоке региона. К примеру, в Балтийске, Пионерском, Светлогорске и Зеленоградске ожидается +29°C (ночью +18°C), а на востоке области (например, в Советске, Славске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске и Озерске) обещают +32°C днём и около +16°C ночью.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), в Калининграде в среду будет очень жарко. При этом с утра и вечером возможен небольшой дождь.

Утром температура составит +23,5°C, днем повысится до +31,3°C, а вечером ожидается +28,5°C. Ветер юго-восточный, слабый, влажность 70%.

По данным экспертного паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», на данный момент на регион влияет азорский антициклон, который «принес нам потепление и уже в ближайшие дни начнет смещаться восточнее».

«Вдоль его западной периферии протянутся выносы прогретых воздушных масс из субтропических широт, что принесет нам всплески жаркой погоды. Вместе с тем, влияние циклонических систем, формирующихся над юго-западом Европы, будет сопровождаться атмосферной неустойчивостью и грозами с наибольшей вероятностью в четверг и субботу», — добавляют эксперты.

Администраторы сообщества подтверждают, что в среду калининградцев ждет «настоящая жара».

«В дневные часы воздух в Калининграде и области прогреется до +29...+31°С, переменная облачность и в дневные часы осадков не ожидается», — заключают метеорологи.

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