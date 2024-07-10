Правительство одобрило законопроект о сроках ознакомления с уголовным делом

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленную Минюстом инициативу о введении предельных сроков ознакомления обвиняемого с уголовным делом. Как сообщает «Коммерсант», предлагается ввести ограничения на три месяца для предварительного следствия и десять суток для дознания.

В пояснительной записке говорится, что отсутствие предельных сроков «создает условия для затягивания производства по делу, препятствует своевременной передаче дела в суд, нарушает право на судопроизводство в разумный срок». Согласно действующему законодательству, обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени для ознакомления с материалами уголовного дела.

Предполагается, что при наличии обстоятельств, препятствующих ознакомлению с делом, время может быть продлено. Такими обстоятельствами называют большой объём материалов дела, невозможность организовать ознакомление из-за занятости кабинетов в следственных изоляторах и «множественность обвиняемых и инкриминируемых деяний». Решение о продление будет принимать руководитель соответствующего следственного органа или прокурор.