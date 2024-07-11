Рособрнадзор: оценка компетенции учителей будет обезличенной

В Рособрнадзоре разъяснили новую методику оценки работы школ. Показатели, связанные с оценкой компетенции учителей, не будут предусматривать наказания или поощрения конкретного работника по результатам диагностики и будут являться обезличенными, сообщает «Коммерсант».

В Рособрнадзоре отмечают, что по итогам проведённой диагностики по желанию педагога могут сформировать индивидуальную программу его развития. Оценки компетенций будут собираться из статистических форм и информационных систем.