Рособрнадзор: оценка компетенции учителей будет обезличенной

В Рособрнадзоре разъяснили новую методику оценки работы школ. Показатели, связанные с оценкой компетенции учителей, не будут предусматривать наказания или поощрения конкретного работника по результатам диагностики и будут являться обезличенными, сообщает «Коммерсант».
В Рособрнадзоре отмечают, что по итогам проведённой диагностики по желанию педагога могут сформировать индивидуальную программу его развития. Оценки компетенций будут собираться из статистических форм и информационных систем.Осенью будет апробирована новая методология оценки качества образования. Она будет включать анализ не только качества подготовки детей, но и компетенции учителей. Планируется проводить оценку по трем основным областям: уровень подготовки детей, компетенции учителей, а также качество образовательной инфраструктуры. Раньше такие оценки строились только на основании результатов учёбы у детей, что не давало полной картины качества образования по регионам.