Посетителей Куршской косы предупредили о нашествии жгучих гусениц шелкопряда (видео)

На Куршской косе началось нашествие колючих гусениц походного шелкопряда. О том, откуда они взялись, и чем грозит контакт с насекомыми, сообщили в своем телеграм-канале биологи орнитологической станции «Рыбачий», расположенной на Куршской косе.



«Почему же все включая суровых рыбачинских орнитологов боятся этих милых пушистых насекомых? Дело в том, что на теле каждой гусеницы кроме длинных волосков есть ещё около шестисот тысяч мелких жгучих волосков от 0,1 до 0,2 миллиметра, — сообщили биологи. — Контакт с этими волосками чреват сильнейшими аллергическими реакциями со всеми неприятными симптомами. Причём для этого совсем не обязательно трогать гусеницу: обламываясь, волоски падают на землю, перетираются, измельчаются, разносятся ветром и становятся поистине вездесущими!»

Эксперты также пояснили, что эти насекомые были случайно завезены на косу из Южной Европы ещё до Второй Мировой войны, и с тех пор каждое лето они «победоносно шествуют по нашим краям, выстраиваясь в длинные колонны и внушая ужас».

Биологи также пояснили, почему гусеницы выстраиваются в колонны, которые иногда тянутся на десятки метров.

«За каждой гусеницей в строю тянется тонкая паутинная ниточка, наткнувшись на которую, другая личинка не может удержаться от соблазна присоединиться к общему движению, — сообщает канал орнитологов. — Но шелкопряды не прогуливаются, они ищут еду и безопасное место для окукливания. Питаются гусеницы сосновой хвоей (именно поэтому мы встречаем этих насекомых на стационаре в сосновом лесу). В августе шелкопряды начнут закапываться в песок для того, чтобы провести долгую зиму на стадии куколки. Весной на свет появятся бабочки, которые отложат яйца на сосновых ветвях. А вот милые пушистые гусенички выйдут из яиц лишь через год, вновь радуя нас своим дружным и сплочëнным строем!»