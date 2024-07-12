В России хотят ужесточить ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность

Все новости по теме: Жизнь детей

Группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму поправки к Уголовному кодексу. Согласно новому проекту об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений и антиобщественных действий, уголовное наказание за эти деяния составит до 7 лет лишения свободы, сообщает «ТАСС».

Предлагается увеличить срок наказания за вовлечение детей до 14 лет в совершение преступлений до 7 лет. Согласно действующим положениям, срок ответственности составляет 5 лет. Также 7 лет предлагается давать за вовлечение двух и более детей. За аналогичные действия, совершённые в Интернете, предлагают наказывать на срок до 6 лет лишения свободы.

«По статистике чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ. В прошлом году число таких преступлений выросло на 52,3% (с 1,4 тыс. до 2,1 тыс.)», — отметил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Депутат также отметил, что чаще всего общение с детьми происходит в Интернете

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