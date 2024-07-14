Территорию бывшего завода на Гаражной предложили застроить апартаментами

На месте завода «Судореммашавтоматика», расположенного в границах улиц Генерала Озерова, Гаражной и Юношеской, предлагают построить деловой центр. О планах собственников предприятия, сдающего значительную часть помещений в аренду, «Новому Калининграду» сообщил экс-советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне. Архитектор пояснил, что не так давно проводился закрытый конкурс, организованный Союзом архитекторов Калининградской области.

«Концепции представили три команды, — сообщил Генне. — От Калининграда концепцию представляли члены Союза Архипенко, Сычев и Купердяев. Еще была группа из Питера и Голландии — их предложила Ольга Мезей».



Генне добавил, что проектировщики предлагают сохранить здания вдоль улицы Озерова, так как «они крепкие», однако во дворе комплекса, где на данный момент находится автомобильная парковка, а также в районе поворота с Гаражной на Юношескую многое изменится.

«По результатам конкурса лучшей работой была признана работа Архипенко и компании», — добавил Генне.

«Да, этот конкурс проводился около года назад еще, если не больше, — подтвердил информацию архитектор Сергей Сычев. — Если честно, я даже не знаю, кто сейчас занимается реализацией проекта, и будет ли он реализован. Все эскизы были переданы заказчику».

Проект, по словам Сычева, предполагал строительство нового здания на углу Юношеской и Гаражной. Автомобильная парковка во дворе должна уйти в подземный уровень. Внутренний двор предлагалось застроить апартаментами и торговыми площадями.

«Здание со стороны улицы Генерала Озерова, по нашему проекту, сохраняется, — добавил Сычев. — Пристроенное к нему здание со стороны улицы Гаражной остается частично, а частично сносится и перестраивается. Внутри несколько зданий апартаментов у нас. Вообще странно, что сразу ничего не было опубликовано. Вероятно, внутри предприятия какие-то разборки. А проект знаковый, и опубликовать его было бы неплохо».