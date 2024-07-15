«Умеренное летнее тепло и сильная жара во вторник»: синоптики прогнозируют до плюс 32°С

Синоптическая обстановка в первой половине неделе будет отмечаться всплеском сильной жары, интенсивным солнечным прогревом и грозами, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». Синоптики ожидают, что во вторник воздух может прогреться до +30...+32°С.



В понедельник днём в Калининграде и области температура составит до +25...+27°С, на побережье и западе региона — +22...+25°С. Синоптики прогнозируют переменную облачность и возможность локальных кратковременных дождей с вероятностью слабых гроз.

Во вторник «в ночные и ранние утренние часы по области возможен приземный туман, в дневные часы в Калининграде и области воздух прогреется до +29...+32°С, днем переменная облачность, без осадков, в вечерние часы вероятны локальные ливни и грозы»

В среду, как отмечают синоптики, в ночные часы вероятны локальные ливни и грозы. Днём в Калининграде и области воздух прогреется до +24...+26°С, на побережье и западе региона температура составит около +22...+24°С. «Переменная облачность, местами не исключены небольшие кратковременные дожди (на большей части области без существенных осадков)», — пишет телеграм-канал.