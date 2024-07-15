В регионе установили карантинную фитосанитарную зону по антракнозу земляники (фото)

На территории Гурьевского муниципального округа Калининградской области установлена карантинная фитосанитарная зона по антракнозу земляники. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.



Популяцию карантинного объекта выявили в ходе мониторинга фитосанитарного состояния территории Калининградской области. Наличие антракноза на насаждениях садовой земляники сорта Хоней, расположенных на земельных участках сельскохозяйственного назначения вблизи посёлка Лесное, подтвердили результаты лабораторных исследований.

«В целях предупреждения распространения, локализации и ликвидации очага карантинного объекта на земельных участках на площади 70,7 га с учетом буферной зоны приказом Управления Россельхознадзора установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим, предусматривающий проведение мероприятий по профилактике и борьбе с антракнозом земляники, а также мероприятий, направленных на предотвращение распространения карантинного объекта за пределы фитосанитарной зоны», — сообщили в ведомстве.

Локализовать очаг антракноза и ликвидировать популяцию должен правообладатель земельных участков.

«Критерием установления факта ликвидации очага и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие возбудителя антракноза земляники в течение трех лет подряд, подтвержденное данными лабораторных карантинных фитосанитарных экспертиз», — уточнили в Россельхознадзоре.