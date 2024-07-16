Градсовет одобрил многоуровневую парковку с парком на Октябрьском острове

Эскизы: презентация с заседания градсовета

Градсовет одобрил концепцию многоуровневой парковки с парковой зоной на Октябрьском острове в Калининграде. Решение приняли на заседании совета во вторник, 16 июля.

Закрытый паркинг с рабочим названием «Остров ПАРКовка» должен появиться напротив «Ростех Арены» между аллеей Чемпионов и Солнечным бульваров на земельном участке 39:15:140505:270. Комплекс спроектирован из трёх зданий общей вместительностью в 1514 машиномест. Два строения состоят из четырёх этажей площадью в 16 тыс. кв. м., последний — из пяти с общей площадью в 21 тыс. кв. м.

Помимо этого, по периметру предложенного под застройку участка предусмотрены открытые парковки на 162 автомобиля, а также стоянка для 11-ти туристических автобусов. Возле каждого здания планируется благоустройство: скамейки, фонтан, шезлонги с зонтиками, пруд и сквер с соснами. Проект также подразумевает размещение коммерческих помещений. Для выполнения облика собираются использовать ламель, стекла в виде диаграммы Вороного, кирпич-кортен, керамику и брусчатку. Заказчиком концепции является Корпорация развития Калининградской области.

Архитектор Фёдор Лученко отметил, что ранее эта земля относилась к зелёным зонам, однако впоследствии её отдали под транспортную инфраструктуру. Проект многоуровневой парковки подразумевает соединение двух назначений в себе: четверть территории займут здания паркинга, остальное будет отведено под парк. Сверху строения похожи на «плавную природную линию». Лученко пояснил, что такое решение необходимо во избежание монотонности проекта.