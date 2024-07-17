Елена Дятлова связала парковочные места в районе ул. Фрунзе с ростом рождаемости

Елена Дятлова связала парковочные места в районе ул. Фрунзе с ростом рождаемости
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Строительство парковки в районе перекрестка улиц Фрунзе и Грига необходимо для увеличения рождаемости в Калининграде. Такой мыслью с журналистами во вторник, 16 июля, поделилась глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

По словам Дятловой, в обсуждаемом квартале сосредоточены сразу несколько учреждений. В их числе Центр гигиены и эпидемиологии по Калининградской области, женская консультация, одно из структурных подразделений горадминистрации, приемная «Калининградгазификации», Институт развития образования и школа.

«Это территория, по которой мы больше всего получали обращений (в том числе в зимний период), — сообщила она. — Коллеги, попробуйте проехать туда припарковать где-нибудь машину в дневной период. Это невозможно. У нас в прошлом году даже были проблемы из-за того, что припаркованные машины не позволяли даже зайти комбинированным дорожным машинам для уборки территории. Они припаркованы везде: на тротуарах, вдоль улицы полностью... Я попросила коллег разработать проект, где на этой территории предусмотреть парковочные места, чтобы расшить огромное количество жалоб, в том числе и от беременных женщин».

Дятлова напомнила, что 2024 год объявлен Годом семьи.

«Мы должны делать так, чтобы в наших роддомах рождалось как можно больше детей, а женщинам было удобнее посещать консультацию», — заключила она.

Для того, чтобы создать парковку, подчиненные Елены Дятловой уже занимаются «творческой проработкой территории».

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