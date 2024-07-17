Горвласти выделили 9,4 млн рублей на обустройство пляжа на карьере в Прибрежном

Власти Калининграда выделили 9,4 млн рублей для обустройства пляжа на карьере в СНТ «Мечта» в Прибрежном. Аукцион по поиску подрядчика опубликован на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, прикреплённому к тендеру, на земельном участке с кадастровым номером 39:15:151316:332 планируют установить малые архитектурные формы (скамейки, урны и т.д. — прим. «Нового Калининграда»), провести электричество и установить освещение. Работы необходимо выполнить до конца декабря 2024 года. Подрядчика определят 26 июля.

Власти города заявили, что подключение электричества позволит организовать на пляже работу камер видеонаблюдения, обеспечит безопасность и комфорт в темное время суток и привлечь предпринимателей к торговле прохладительными напитками на берегу.