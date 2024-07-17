Горвласти выделили 9,4 млн рублей на обустройство пляжа на карьере в Прибрежном

Горвласти выделили 9,4 млн рублей на обустройство пляжа на карьере в Прибрежном
Фото: администрация Калининграда
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Власти Калининграда выделили 9,4 млн рублей для обустройства пляжа на карьере в СНТ «Мечта» в Прибрежном. Аукцион по поиску подрядчика опубликован на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, прикреплённому к тендеру, на земельном участке с кадастровым номером 39:15:151316:332 планируют установить малые архитектурные формы (скамейки, урны и т.д. — прим. «Нового Калининграда»), провести электричество и установить освещение. Работы необходимо выполнить до конца декабря 2024 года. Подрядчика определят 26 июля.

Власти города заявили, что подключение электричества позволит организовать на пляже работу камер видеонаблюдения, обеспечит безопасность и комфорт в темное время суток и привлечь предпринимателей к торговле прохладительными напитками на берегу.

«В цену контракта также входит установка на дорожках и походах к карьеру 10 светильников, 2 беседок и 5 парковых скамеек», — отметила администрация Калининграда в своём телеграм-канале.

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