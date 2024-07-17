«Комфортная летняя погода»: синоптики прогнозируют плюс 27°С на выходных

Синоптическая обстановка во второй половине недели будет отмечаться стабильной и комфортной погодой без существенных отклонений от климатической нормы. Однако синоптики полностью не исключают вероятность локальных осадков на выходных. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».



В четверг и пятницу температура по области составит около +22...+25°С. Синоптики отмечают, что на побережье и западе региона будет прохладнее, чем на востоке.

В субботу и воскресенье температура воздуха на побережье и западе области составит «около +22...+25°С, на остальной части области и в Калининграде до +25...+27°С, будут не исключены локальные дожди».

«Ночные температуры в Калининграде и области составят около +11...+15°С, на побережье за счет влияния моря +14...+20°С. Температура поверхности воды в Балтийском море у побережья региона около +20...+21°С», — сообщили в телеграм-канале.