«Комфортная летняя погода»: синоптики прогнозируют плюс 27°С на выходных

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Синоптическая обстановка во второй половине недели будет отмечаться стабильной и комфортной погодой без существенных отклонений от климатической нормы. Однако синоптики полностью не исключают вероятность локальных осадков на выходных. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В четверг и пятницу температура по области составит около +22...+25°С. Синоптики отмечают, что на побережье и западе региона будет прохладнее, чем на востоке.

В субботу и воскресенье температура воздуха на побережье и западе области составит «около +22...+25°С, на остальной части области и в Калининграде до +25...+27°С, будут не исключены локальные дожди».

«Ночные температуры в Калининграде и области составят около +11...+15°С, на побережье за счет влияния моря +14...+20°С. Температура поверхности воды в Балтийском море у побережья региона около +20...+21°С», — сообщили в телеграм-канале.



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